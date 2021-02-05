Александр Кокорин дебютировал за итальянскую «Фиорентину»

https://static.news.ru/photo/166c1bd2-ec67-11e9-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Первый матч за итальянский клуб «Фиорентина» провёл российский нападающий Александр Кокорин.

Как сообщает ТАСС, 29-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте домашнего матча 21-го тура чемпионата Италии против клуба «Интер».

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды из Милана. Забитые мячи в активе Николо Бареллы и Ивана Першича.

О переходе россиянина в итальянский клуб стало известно 27 января. Соглашение заключено на 3,5 года.

Ранее Кокорин выступал за московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и «Анжи». В составе сборной России Александр Кокорин провёл 48 матчей и забил 12 голов.

«Фиорентина» в рамках чемпионата Италии не может обыграть «Интер» уже на протяжении восьми встреч. Последняя победа клуба из Флоренции датирована 22 апреля 2017 года. Тогда игра завершилась со счётом 5:4.

В настоящее время «Фиорентина» идёт на 12-м месте в турнирной таблице. На счету команды 22 очка, которые она набрала в 21 матче. «Интер» является лидером турнира с 47 очками.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин акклиматизируется в Италии. Об этом заявил наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли.