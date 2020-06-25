Акинфеев объяснил, почему в европейских чемпионатах нет вратарей-россиян

https://static.news.ru/photo/e8c4f6be-b70d-11ea-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Kulebyakin, Александр/Global Look Press

Голкипер московского ЦСКА 34-летний Игорь Акинфеев объяснил, почему в европейских футбольных чемпионатах нет успешных вратарей из России.

Футболист связывает это со спецификой российского футбольного турнира, который отличается от европейских чемпионатов. Голкипер привёл в пример игру на выходах из ворот. По его словам, в Английской премьер-лиге вратари мало внимания уделяют этому компоненту.

Бывший голкипер сборной России отметил очень высокую конкуренцию в европейских клубах. Чтобы российский вратарь мог занять место в основном составе команды, ему нужно быть на две головы сильнее, чем конкуренты, подчеркнул Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Футболист на протяжении всей своей карьеры выступает за ЦСКА. Акинфеев является шестикратным обладателем национального Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка. В составе «армейцев» он также завоевал Кубок УЕФА. Акинфеев провёл 111 матчей за сборную России и стал бронзовым призёром чемпионата Европы в 2008 году.

Как ранее писал NEWS.ru, известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что Акинфеев подумывал о завершении карьеры вратаря после поражения ЦСКА от «Зенита» в 23-м туре РПЛ.