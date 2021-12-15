Агуэро объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсмен сообщил во время специально организованной пресс-конференции, в ходе которой не смог сдержать слёз.
На пресс-конференции Агуэро
Агуэро известен по выступлениям за аргентинский «Индепендьенте», испанский «Атлетико» и английский «Манчестер Юнайтед». Состав «Барселоны» форвард пополнил в 2021 году. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей и отметился одним забитым мячом.
В первом тайме 12-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) Серхио Агуэро был заменён из-за тахикардии. После матча сообщалось, что футболист чувствует себя хорошо, но затем появилась информация, что форвард выбыл на три месяца из-за проблем с сердцем.
Ранее вратарь «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры. В своём заявлении он отметил, что принимает это решение, будучи абсолютно спокойным и уверенным в том, что делает.