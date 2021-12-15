Агуэро объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсмен сообщил во время специально организованной пресс-конференции, в ходе которой не смог сдержать слёз.

На пресс-конференции Агуэро объявил , что завершает карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем. По его словам, он принял решение около десяти дней назад, предварительно сделав всё возможное, чтобы продолжить играть. Однако все его попытки были тщетны.

Агуэро известен по выступлениям за аргентинский «Индепендьенте», испанский «Атлетико» и английский «Манчестер Юнайтед». Состав «Барселоны» форвард пополнил в 2021 году. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей и отметился одним забитым мячом.

В первом тайме 12-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) Серхио Агуэро был заменён из-за тахикардии. После матча сообщалось, что футболист чувствует себя хорошо, но затем появилась информация, что форвард выбыл на три месяца из-за проблем с сердцем.

Ранее вратарь «Спартака» Артём Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры. В своём заявлении он отметил, что принимает это решение, будучи абсолютно спокойным и уверенным в том, что делает.