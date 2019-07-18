https://static.news.ru/photo/5e62b494-a9b6-11e9-9b9b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com

Прекращение полётов самолётов модели 737 MAX обернётся для Boeing потерей $5,6 млрд во втором квартале 2019 года.

Полёты 737 MAX приостановлены после двух авиакатастроф: в Эфиопии и Индонезии в 2018 и 2019 годах. Федеральное авиауправление США ввело запрет на эксплуатацию данной модели, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, руководитель программы 737 MAX Эрик Линдблад уходит в отставку. Его место займёт Марк Дженкс, сообщил президент подразделения «коммерческих самолётов» Boeing Кевин Маккаллистер.