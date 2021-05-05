Юрист рассказал о способах обмана клиентов банками

https://static.news.ru/photo/d2c63294-adff-11eb-8835-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин заявил, что даже самые надёжные банки могут получить с клиента больше, чем тот планировал им отдать, не выходя из правового поля. Причиной этого он назвал отсутствие у людей финансовой грамотности и непонимание договоров по вкладам и кредитам, сообщает агентство ПРАЙМ.

Уткин отметил , что чаще всего клиентов «разводят» на ипотеке.

Здесь способов может быть несколько — это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом, — пояснил юрист.

По его словам, порой банк за небольшую просрочку поднимает ставку в одностороннем порядке, что предусматривается в большинстве договоров кредита. Это может грозить клиенту ростом суммы долга. Также людям важно помнить, что приобретение у банка страховки и якобы бесплатной кредитной карты выгодно лишь тому, кто их предлагает.

Предлагаемая банком завышенная ставка по вкладам, де-факто действующая лишь первые несколько месяцев, считается ещё одним способом обмана.

Предложение инвестировать часть денег само по себе неплохое, но клиент должен помнить, что на этом можно и заработать, и потерять, подчеркнул Уткин.

Ранее стало известно, что из-за подключённого овердрафта на дебетовой карте можно влезть в долги по неосторожности. Об этом рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По его словам, банковские клиенты зачастую не следят за оставшимися деньгами на дебетовой карте. При подключённом овердрафте из-за этой невнимательности можно легко уйти в минус.