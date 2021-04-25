Финансист назвал главную опасность дебетовых карт

https://static.news.ru/photo/024024f2-a717-11eb-a691-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за подключённого овердрафта на дебетовой карте можно влезть в долги по неосторожности. Об этом NEWS.ru рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

По его словам, банковские клиенты зачастую не следят за оставшимися деньгами на дебетовой карте. При подключённом овердрафте из-за этой невнимательности можно легко уйти в минус и стать должником.

Опасность такой карты заключается в том, что вы зачастую не контролируете размер остатка на счёте. И уходя в минус, вы влетаете на проценты, которые могли не ожидать. Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

По мнению эксперта, лучше отказаться от использования дебетовой карты с подключенным овердрафтом, либо же строго контролировать свои расходы и не допускать отрицательного остатка на счёте.

Кроме того, проценты и штрафы за просрочку по картам с овердрафтом могут быть значительно выше, чем по кредитным. Поэтому при острой необходимости в заёмных средствах лучше воспользоваться альтернативными способами получения денег.

Как ранее стало известно, правозащитники потребовали от Центробанка принять меры по борьбе с недобросовестной продажей банковских продуктов. Дело в том, что некоторые кредитные организации обманывают россиян по программам лояльности, связанных с кешбэком. Так, например, в договоре могут быть прописаны заведомо невыполнимые условия.