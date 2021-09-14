Возвращение в двадцатку: рубль стал чуть более привлекательным

Российский рубль впервые почти за пять лет вошёл в рейтинг самых популярных валют мира. Доля рубля в международных расчётах остаётся совсем небольшой — всего 0,18%. По сравнению с мировыми «тяжеловесами» — долларом и евро — капля в море. Но сам факт того, что эта капля увеличилась, — сигнал всё-таки скорее позитивный. NEWS.ru узнал, есть ли у российской валюты интернациональное будущее.

Рубль по итогам июля впервые с 2016-го вновь стал одной из 20 самых популярных валют в мире. Его доля в международных расчётах составила 0,18%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Lidia Veles/NEWS.ru

В прошлый раз, на том же 20-м месте, рубль фигурировал в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26%. По данным SWIFT, в июле рубль потеснил из топ-20 венгерский форинт, но уступил мексиканскому песо и новозеландскому доллару.

Лидеры же рейтинга пока остаются бессменными. На первом месте по-прежнему американский доллар, на втором — евро. За ними следует британский фунт стерлингов и японская иена. Замыкает пятёрку лидеров китайский юань.

Возросшую популярность рубля эксперты отчасти связывают с результатом работы правительства, направленной на перевод долларовых и иных расчётов в рублёвую массу. По мнению инвестора Ксении Аверс, свою роль в этом сыграла и пандемия: россияне, которые раньше тратили средства на путешествия и шопинг за границей, сейчас тратят деньги внутри страны. Зарубежные интернет-магазины, работающие на территории РФ, принимают оплату в национальной валюте и потом конвертируют её через платёжные системы, поясняет она.

По словам эксперта, не стоит сбрасывать со счетов экономический фактор — относительную стабильность российской экономики и инвестиционную привлекательность. Чем она выше для иностранных капиталов, тем популярнее местная валюта, добавляет Аверс.

Впрочем, доля российского рубля в международных расчётах пока ещё слишком мала, признаёт финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

0,18% — это очень мало и во многом, конечно, свидетельствует больше о падении доли других валют в расчётах. Это во многом связано с массовым отказом от доллара, — объясняет эксперт.

В случае если данная динамика сохранится, а рубль будут и далее использовать в расчётах, например, в качестве платы за энергоносители, у России есть шансы занять неплохую долю рынка международных переводов, считает он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем выше данный показатель, тем выше спрос на конкретную валюту, тем больше объём поступлений иностранных платёжных средств в страну, соответственно, тем лучше её платёжный баланс, добавляет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Это, в свою очередь, противодействует внутренней инфляции, способствует укреплению курса национальной валюты, повышает международные финансовые рейтинги страны, что облегчает и удешевляет заимствования, говорит эксперт.

Внимание российских экономических властей к стимулированию расчётов в национальных валютах способно в дальнейшем постепенно и дальше повышать долю рубля. Это особенно вероятно для определённых операций со странами бывшего СССР, некоторыми азиатскими и африканскими государствами. Но путь этот тернистый, небыстрый, связанный со многими сложностями. Для существенного увеличения удельного веса рубля нужно и адекватное повышение доли производства российских товаров и услуг в мире и в мировой торговле. А это очень проблематично. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

Доллар и евро в расчётах на внешних рынках — не просто самые распространённые, но и наиболее привычные, маловолатильные, предсказуемые, надёжные инструменты с развитой и недорогой инфраструктурой платежей, переводов, кредитных инструментов. Всё это много лет поддерживает их положение главных средств международных расчётов между странами.

Простой пример: Россия продаёт в Венгрию газ, получает за него доллары (а не венгерские форинты или рубли). В Турции Россия за доллары приобретает помидоры (не за рубли и не за лиры). Три страны комфортно и удобно меняют свои товары с использованием одной чужой для всех валюты, но признаваемой всеми. В обслуживающих банках этих стран есть доступ к общей платёжной системе и долларовые корсчета в американских банках, замечает Гойхман.

Операции в евро и долларах занимают мгновения, обходятся недорого. Если всё это переводить в национальные валюты, в том числе в рубль, то получится гораздо более громоздко, дорого, медленно, с повышением общих издержек и цен товаров. Отсюда мы наблюдаем у рубля мизерные 0,18%, а не, скажем, 10–20% или 39%, как у «американца».