Некоторые аналитики опасаются, что в России может повториться предкризисная ситуация 2007 года: уверенно растут индексы бирж, курс рубля стабилен и укрепляется к доллару, экономика выглядит сильной и защищённой. Однако тогда и наступил кризисный 2008 год, который показал определённую беспомощность отечественной финансовой и банковской систем. Может ли подобный или видоизмененный сценарий повториться в 2020 году? Сработают ли предпосылки 2007-го? Насколько действительно наша страна готова к драматическим вызовам? Подробности — в материале NEWS.ru.

Исторически любой кризис начинается внезапно, в связи с чем и появился феномен «чёрного лебедя» — возникновение неожиданной для общества ситуации, объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова. По её словам, финансовый кризис 2007 года на самом деле показал, что ни биржевые индексы, ни стабильность валюты, ни другие сопряженные показатели не могут являться индикаторами устойчивого развития экономики.

Мы живём в глобальном мире, а значит наша уязвимость возросла во много раз: кризис может возникнуть даже в небольшой стране, но его влияние будет ощущаться повсюду, предупреждают аналитики. Поэтому на сегодняшний день так важно говорить о нашей готовности к различного рода кризисам, приход которых можно ожидать откуда угодно.

Между тем, по мнению научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, параллели 2007 и 2020 года в настоящее время вряд ли уместны. Это связано с тем, что в 2008 году состоялся кризис финансовый, который перерос в экономический, но тогда он распространился практически по всему миру.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мы к нему особого отношения не имели. А наша стагнация последних 5-6 лет — это всё-таки наше собственное изобретение, вот, в чём всё дело. Поэтому не следует думать о том, что произойдёт кризис, зато с большой вероятностью можно говорить о том, что продолжится стагнация. Поскольку выход из неё ещё сложнее чем из рецессии. И я мало знаю примеров, чтобы после стагнации вдруг состоялось экономическое чудо. Руслан Гринберг научный руководитель Института экономики РАН научный руководитель Института экономики РАН

С ним соглашается бывший министр экономики РФ и заслуженный профессор «Высшей школы экономики» Яков Уринсон. Он считает, что стагнация в стране из-за стабильности — крайне плохое дело.

Однако речь не о стабильности, а о том, что уже в течении последних лет российская экономика вертится «вокруг нуля».

Любая продолжительная динамика вокруг нуля — это, конечно, стагнация. А из стагнации тяжело выходить любой экономике, особенно нашей сегодняшней, где 70% в ней — это государственный сектор. А, как известно, госсектор намного медленнее и пассивнее реагирует на внешние условия. Ну а поскольку доля государственного сектора у нас очень велика, то, естественно, реакция на какие-либо вызовы будет весьма слабой. Яков Уринсон экс-министр экономики РФ экс-министр экономики РФ

В свою очередь экс-глава Банка России и председатель набсовета ВТБ Сергей Дубинин убеждён, что российская экономика недостаточно изменилась, чтобы как-то иначе реагировать на ситуацию.

Сейчас у нас прежняя структура экономики, нет каких-либо совершенно инновационных секторов, которые могли бы поглотить занятость. Всё, к сожалению, как раз слишком стабилизировалось на уровне выхода из кризиса 2010-2011 годов. И никаких качественных изменений, к сожалению, не случилось, подчёркивает Дубинин.

Однако, уточняет он, у России к 2020 году скопились достаточно серьёзные золото-валютные резервы и «возможности оказания помощи банкам».

Всё это на практике испробовано, инструментарий готов. Сергей Дубинин экс-глава Банка России и председатель набсовета ВТБ экс-глава Банка России и председатель набсовета ВТБ

Поэтому никакой катастрофы при столкновении с рецессией не произойдет, полагает аналитик. Он добавил, что наша страна смогла в этом убедиться за период 2015-2016 годов, когда мы уже переживали спад, но без каких-либо катастрофических ощущений.

Кроме того, экс-глава ЦБ напоминает, что сегодня в РФ накопился очень большой запас средств в Фонде национального благосостояния. Хотя, есть некоторые сомнения, что эти финансы могли бы стать стимулом по развитию социального субсидирования населения и стимулирования борьбы с бедностью, о котором так много говорят «наверху». При этом он допускает, что все накопления в ФНБ будут «поглощены достаточно быстро».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Всё будет хорошо: четыре причины

России кризис 2020 года, если бы он вдруг наступил, не страшен, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.

Во-первых, объясняет она, Россия 5 лет назад уже сделала первый шаг в сторону импортозамещения, что является важной составляющей независимости отечественной экономики в стратегических отраслях (агропромышленность, фармакология, машиностроение и др.).

Во-вторых, сформировалась независимая инвестиционная составляющая российского государства в основные сектора производства — так называемые национальные проекты.

В-третьих, продолжает Новикова, происходит заметное развитие человеческого капитала, что пока является «ахиллесовой пятой» нашего государства: 46% против среднего показателя Европы в 70% по уровню развития человеческого потенциала страны.

Также важны позитивные процессы демографии, которые должны быть решены с помощью коренного населения, а не развития политики привлечения беженцев и населения развивающихся стран, в первую очередь Китая. Опыт Европы, замечает эксперт, уже показал ошибочность такой политики, а в условиях территориальных размеров нашей страны существует опасность вытеснения коренного населения с территории Сибири и Дальнего Востока представителями Азии.

И наконец, в-четвёртых, по её мнению, важна нарастающая ментальная составляющая нашей страны, включающая в первую очередь воспитание гордости за родину, негативное отношение к коррупционной составляющей и уважительное отношение к ближнему.

Когда по всем упомянутым пунктам будут заметны ощутимые положительные сдвиги, то можно будет говорить и о готовности к любому экономическому кризису извне. Пока же существует опасность ручного управления в непредвиденной ситуации, а такой подход всегда сопряжен с риском неправильного принятия решений, полагает Новикова.

В свою очередь Сергей Дубинин подчёркивает, что даже если в 2020 году и произойдёт хоть какой-то срыв экономического роста, то он вряд ли примет масштабы кризиса 2007-2009 годов.

Речь может идти, скорее, не о всеобщем финансовом кризисе, который был более десяти лет назад, а просто об обычной рецессии.