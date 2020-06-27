В сети появилась петиция за отмену бесконтактных банковских карт

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Существует три способа, использование которых может снизить ежемесячную плату за «коммуналку» в 1,5–2 раза. Их перечислил генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Первый и самый очевидный способ — оплата счетов в срок, так как в случае просрочек пени и штрафы становятся дополнительной статьёй расходов. Второй способ — установка счётчиков на газ, воду...