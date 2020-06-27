В сети появилась петиция за отмену бесконтактных банковских карт

https://static.news.ru/photo/541f6d2e-b941-11ea-997f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На сайте Российской общественной инициативы появилось предложение, которое может затронуть всех, пользующихся системой бесконтактной оплаты. Авторы петиции подвергли критике NFC-чип, который позволяет без пин-кода снимать с банковской карты до 1 тыс. рублей. Активисты предлагают предоставить гражданам право выбора при изготовлении банковской карты: с NFC или без.
На сегодняшний день банки прекратили выпуск банковских карт без технологии NFC для граждан. Если же карта с NFC теряется, то абсолютно любой человек сможет потратить с неё денежные средства, пусть даже малыми суммами (несколько раз суммами до 1 000 рублей каждая), — говорится в петиции.
Как утверждают активисты, данная практика является нарушением прав человека. За петицию проголосовали уже 658 человек, против — 241.
Как писал NEWS.ru, международные платёжные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты. Visa уже ввела новое правило с 13 апреля 2019 года, а Mastercard планирует с 12 апреля 2021 года. Как сообщил глава дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин, выпуск бесконтактных карт дороже выпуска обычных пластиковых карт, оснащённых чипом. Переход к новым картам увеличит издержки банков на их выпуск. Заготовка бесконтактной карты стоит банку, в зависимости от размера партии, в 1,5-2 раза дороже заготовки контактной карты. По данным агентства, российская платёжная система «Мир» пока не планирует вводить какие-либо требования к банкам по выпуску карт.