В России резко упала стоимость ипотеки

В январе 2022 года стоимость ипотеки в России резко снизилась до 9,2%. Однако эксперты не исключают, что уже в ближайшее время показатель снова может начать расти, достигнув в итоге уровня 15%. Прогноз специалистов бюро кредитных историй «Эквифакс» приводит РИА Новости.

По данным компании, в январе падение показателей составило 3,8 процентного пункта и достигло уровня 9,2%. Месяцем ранее полная стоимость ипотечного кредита составляла 13%, являясь максимумом с 2013 года. Эксперты связывают такие изменения с оформлением договоров по ранее одобренным ипотечным заявкам, которые подавались, когда ставки были на более низком уровне.

Потребители стали торопиться реализовать поданные ранее заявки на ипотечные кредиты в связи с ожидаемым ростом ставок, — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Ещё одним драйвером снижения стали программы субсидирования и поддержки ипотечного кредитования — начиная от государственных и заканчивая маркетинговыми предложениями. При этом специалисты считают, что нынешние показатели являются временными и всё изменится уже в самое ближайшее время.

Значение ПСК вернётся к уже показанным 13% и вполне может достичь 15%, — резюмировал Лагуткин.

Российские банки увеличивают ставки по ипотеке, учитывая рост ключевой ставки Центробанка.

Ранее риелтор Константин Барсуков предположил, при какой ставке россияне могут прекратить брать ипотеку. По его мнению, повышение «Сбером» ставки по ипотеке на 1% — до 11,3% годовых — выходит за рамки и может стать критической точкой. Он добавил, что за «Сбером» «потянутся» и другие кредитные организации, и отметил, что показатель 11,3% может стать слишком большим, чтобы граждане согласились оформить под такой процент ипотеку. Барсуков подчеркнул, что при ставке в 13–14% россияне вообще могут прекратить брать кредит на покупку жилья.