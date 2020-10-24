Стало известно, сколько средств россияне готовы вывести из банков

https://static.news.ru/photo/63cb5972-171f-11eb-ac30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russia Look/Global Look Press

Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) считают, что отток финансовых средств из банков в альтернативные инвестиционные инструменты в 2020–2025 годах может составить 3,4 трлн рублей. Причиной называются снижение ставок по вкладам Центробанком и введение налога на доход с крупных депозитов.

Россияне начинают вкладываться в ценные бумаги, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что кроме фондового рынка, россияне обратят внимание на недвижимость и наличную валюту. По мнению опрошенных изданием экспертов, уже к концу октября со срочных депозитов утекло порядка 1,7 трлн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский объяснил, почему россияне снова стали вкладываться в облигации федерального займа. По его словам, при покупке этих ценных бумаг риск минимален, так как государство не допустит повторения дефолта 1998 года. Нынешние золотовалютные резервы полностью покрывают долговые обязательства.