Специалист назвал причины устойчивости рубля

Положение на рынке, при котором рубль остаётся устойчивым, может продержаться ещё некоторое время, заявил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов. По его словам, ослабление национальной валюты возможно при введении ограничений на российский экспорт, сообщает агентство ПРАЙМ.

Основной вопрос — как будут в дальнейшем выглядеть спрос и предложение, — пояснил Шибанов.

Он напомнил, что в настоящее время сохраняется ситуация с высоким предложением экспортёров и более низким спросом от импортёров. По мнению Шибанова, играет роль в устойчивости рубля и тот факт, что Минфин отказался от покупок доллара.

Ранее стало известно, что хейтерам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, призывающим к её отставке, необходимо «купить себе верёвку и мыло», заявил экономист Александр Разуваев, комментируя снижение регулятором ключевой ставки на 3 п. п. — с 20% до 17% годовых. Эксперт заявил, что финансовое ведомство так отреагировало на укрепление рубля и стабилизацию финансовых рынков.