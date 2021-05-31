Счётная палата назвала средний для 2021 года размер страховой пенсии

https://static.news.ru/photo/337fda2a-c270-11eb-8179-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер страховой пенсии по старости в РФ на 1 января 2021 года составил 16 789 рублей. Такие цифры приводятся в аналитической записке Счётной палаты, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили , что с 1 января 2021 года была проведена индексация страховых выплат неработающим пенсионерам. Она составила 6,3%.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года, — подчёркивается в записке.

Аудиторы также обратили внимание на то, что за год на 0,7% сократилось количество пенсионеров — получателей федеральной социальной доплаты. На 1 января 2021 года оно составило почти 2,905 млн человек.

Средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 рубля на 1 апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021 года, — добавили в ведомстве.

Кроме того, там подчеркнули, что бюджет Пенсионного фонда (ПФР) с января по март исполнен с дефицитом в 5,149 млрд рублей.

Наибольшее снижение приходится на поступления из федерального бюджета, страховых взносов, доходов от использования имущества и на поступления из НПФ, — уточнили аудиторы.

Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 804,144 млрд рублей. Это на 8,5% меньше показателя первого квартала 2020 года.

Ранее стало известно, что в России до конца текущего года продлится упрощённый дистанционный порядок получения услуг ПФР, который был введён весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР. В ведомстве пояснили, что оформить пенсию теперь можно через личный кабинет на порталах ПФР или госуслуг.