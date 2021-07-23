Сайты банков стали чаще подделывать

В 2021 году мошенники стали чаще использовать копии сайтов российских банков. С начала года выявлено 3258 имитаций, это 75% от всего объёма прошлого года. Данные предоставила компания Bi.Zone журналистам РИА Новости.

Как сообщили аналитики, в 2020 году они выявили 4323 сайта, которые маскировались под известные кредитные организации. В 2021 году их число продолжает расти.

Уже сейчас экспертами выявлено 3258 подобных сайтов, что составляет 75% от объёма прошлого года. Такими темпами в этом году рост может составить 13%, — заявил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.

Эксперт также предостерёг россиян от перехода по ссылкам контекстной рекламы, так как зачастую эти сайты принадлежат мошенникам. Волошин посоветовал обращать внимание на правильность написания названия в адресной строке, а также на префикс HTTPS, который указывает на безопасность соединения с надёжным ресурсом.

Ранее адвокат московского правового центра «Вектор» Сергей Черский выразил мнение, что наказание за телефонное и интернет-мошенничество лучше сделать более гибким, а не более жёстким, как это предложили в Госдуме.