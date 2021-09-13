Рубль вошёл в топ-20 популярных международных валют

Российская валюта впервые с 2016 года вошла в топ-20 популярных валют, её доля в международных расчётах составила 0,18%. Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT, сообщают РИА Новости.

В 2016 году этот показатель составлял 0,26%, при этом в пятёрку лидеров в этом году вошли доллар с долей 39,38%, евро — 38,43%, британский фунт стерлингов — 5,99%, японская иена — 2,74% и китайский юань — 2,19%.

Специалисты отмечают, что на положение рубля в рейтинге может повлиять малейшее колебание основных международных валют.

Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчётах, даже незначительное изменение показателя более «тяжеловесных» валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге, — заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, экономики США и ЕС остаются «достаточно крупными и диверсифицированными, чтобы поддерживать мировой статус своих валют».

Ранее стало известно, что россиянам могут разрешить проводить некоторые финансовые операции по водительским правам, в их числе получение потребительских кредитов или обмен валют. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект рассчитывают принять до конца 2021 года.