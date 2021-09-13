Рубль вошёл в топ-20 популярных международных валют

Российская валюта впервые с 2016 года вошла в топ-20 популярных валют, её доля в международных расчётах составила 0,18%. Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT, сообщают РИА Новости.
В 2016 году этот показатель
Специалисты отмечают, что на положение рубля в рейтинге может повлиять малейшее колебание основных международных валют.
Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчётах, даже незначительное изменение показателя более «тяжеловесных» валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге, — заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По его словам, экономики США и ЕС остаются «достаточно крупными и диверсифицированными, чтобы поддерживать мировой статус своих валют».
Ранее стало известно, что россиянам могут разрешить проводить некоторые финансовые операции по водительским правам, в их числе получение потребительских кредитов или обмен валют. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Законопроект рассчитывают принять до конца 2021 года.