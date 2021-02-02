Россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/fdd989b0-f3d1-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году россияне забрали со счетов в банках 1,68 трлн рублей. Причиной стало, в частности, снижение ставок по вкладам. Об этом сообщают « Известия ».

По данным издания, в настоящее время максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам равна 4,48% годовых. Эта цифра сопоставима с показателем инфляции — 4,9%.

Как полагают эксперты, в дальнейшем хранение сбережений на депозитах продолжит терять популярность. Люди начнут вкладываться в фондовый рынок.

При этом в банках признаются, что у них стали сжиматься горизонты планирования: из-за привычки россиян держать деньги поблизости привлекать средства клиентов становится всё проблематичнее.

Эксперты считают, что в ближайшее время ситуация не изменится, ибо повышения ставок по вкладам не ожидается раньше 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что России пора постепенно отказываться от льготной ипотеки, считает Центробанк. Ставка 6,5% может в дальнейшем привести к избыточным рискам, считает глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.