Россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей

В 2020 году россияне забрали со счетов в банках 1,68 трлн рублей. Причиной стало, в частности, снижение ставок по вкладам. Об этом сообщают «
По данным издания, в настоящее время максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам равна 4,48% годовых. Эта цифра сопоставима с показателем инфляции — 4,9%.
Как полагают эксперты, в дальнейшем хранение сбережений на депозитах продолжит терять популярность. Люди начнут вкладываться в фондовый рынок.
При этом в банках признаются, что у них стали сжиматься горизонты планирования: из-за привычки россиян держать деньги поблизости привлекать средства клиентов становится всё проблематичнее.
Эксперты считают, что в ближайшее время ситуация не изменится, ибо повышения ставок по вкладам не ожидается раньше 2022 года.
Ранее NEWS.ru писал, что России пора постепенно отказываться от льготной ипотеки, считает Центробанк. Ставка 6,5% может в дальнейшем привести к избыточным рискам, считает глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.