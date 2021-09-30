Россиянам объяснили, стоит ли сейчас брать кредиты

В России ставка по потребительским кредитам достигла 12,4%, в прошлом году показатель находился на уровне 10,1%. Об этом свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Сравни.ру». Согласно новой статистике, к концу 2021 года максимальные ставки по кредитам для физических лиц могут увеличиться до 22%. Об этом пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что виной этому стало очередное повышение ключевой ставки Центробанка до 6,75%. При этом, по мнению специалистов, ждать скорого снижения ставок не стоит.

На фоне ужесточения ЦБ регуляторных мер банки будут стараться по максимуму нарастить выдачи необеспеченных займов, предлагая потребителям различные акции, особенно в канун Нового года, ― рассказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Он добавил, что повышение ставок до уровня 14–22% неизбежно в случае увеличения ключевой ставки ЦБ до отметки в 7–7,25%. Отмечается, что вскоре произойдёт очередное повышение цен на кредитные продукты.

Ранее стало известно, что с 1 октября крупнейшие российские банки поднимут ставки по ипотеке. В Сбербанке, например, повышение базовой ставки по основным программам составит 0,4 процентного пункта (п. п.). Ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков вырастет на 0,3%.