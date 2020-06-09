Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

https://static.news.ru/photo/9c7551b8-a9fd-11ea-9aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу оформления микрозаймов. В ведомстве отметили, что в первую очередь следует избегать организации, которые настаивают на быстром оформлении займа.

По закону при обращении за кредитом вы имеете право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней. За это время у вас есть возможность принять взвешенное решение, изучить памятки и условия договора, посоветоваться с близкими. Вы имеете право попросить выдать вам подписанные индивидуальные условия договора, — приводят сообщение Роспотребнадзора в ТАСС.

Перед тем, как воспользоваться услугами микрофинансовой организации, её следует проверить в специальном электронном справочнике или в государственном реестре МФО, который доступен на сайте Центробанка РФ.

В ведомстве подчеркнули, что выдача микрозайма под залог жилья запрещена в России по закону. Кроме того, следует помнить, что с 1 января 2020 года сумма платежа не должна превышать сумму займа более чем в 1,5 раза.

Ранее NEWS.ru писал, что потерявшие выручку и сохранившие работников компании получат льготные займы. Льготный кредит смогут получить компании, которые сохранили 90% сотрудников, и чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.