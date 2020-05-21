Потерявшие выручку и сохранившие работников компании получат льготные займы

https://static.news.ru/photo/0430e0b8-9b8c-11ea-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, вводящий новые критерии выдачи займов предприятиям по сниженной ставке.

На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая, — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

При этом общая сумма выданных кредитов дочерним компаниям системообразующих организаций составит не менее 400 млрд рублей.

Отмечается, что льготные займы позволят поддержать занятость на системно значимых предприятиях и профинансировать их текущие расходы.

Ранее NEWS.ru писал, что накопленные российской экономикой ресурсы помогут поддержать граждан и бизнесменов в условиях кризиса. Кроме того, резервы обеспечивают стабильность финансовой системы РФ, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин.