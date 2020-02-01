Индексация военных пенсий в 2020 году составит 3%, что согласуется с уровнем инфляции за прошлый год. Перерасчёт выплат будет произведён с 1 октября.
Об этом
Намечена индексация и на 2021 год. Предполагается, что тогда она составит 4%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти рассматривают вариант распространения программы софинансирования на новую пенсионную систему, известную как «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Пока обсуждение идёт на уровне идеи. В случае если она будет поддержана, то программа коснётся только россиян, начинающих трудовую деятельность.
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