https://static.news.ru/photo/17550b9c-44ac-11ea-8421-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Индексация военных пенсий в 2020 году составит 3%, что согласуется с уровнем инфляции за прошлый год. Перерасчёт выплат будет произведён с 1 октября.

Об этом сообщает издание «Банки сегодня». Отмечается, что кроме военнослужащих индексация коснётся также сотрудников МВД, МЧС, ФСО, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Федеральной таможенной службы, СВР и ряда других органов.

Намечена индексация и на 2021 год. Предполагается, что тогда она составит 4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти рассматривают вариант распространения программы софинансирования на новую пенсионную систему, известную как «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Пока обсуждение идёт на уровне идеи. В случае если она будет поддержана, то программа коснётся только россиян, начинающих трудовую деятельность.