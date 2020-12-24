Лисин возглавил рейтинг самых богатых россиян

https://static.news.ru/photo/66cc103a-45e1-11eb-9209-fa163e074e61_660.jpg Владимир Лисин Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первую строчку в рейтинге самых богатых россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $26,1 млрд.

Состояние Лисина увеличилось со вчерашнего дня на $187 млн благодаря подорожанию акций Новолипецкого металлургического комбината. Согласно данным Forbes Real Time, Лисин таким образом обошёл президента «Норникеля» Владимира Потанина, состояние которого уменьшилось на $351 млн из-за снижения стоимости акций компании и составляет $26 млрд. На третьем месте рейтинга — председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Его активы оценили в $22,7 млрд.

Журнал Forbes ранее опубликовал данные, согласно которым за прошедший год миллиардеры в мире обогатились на $1,9 трлн. На 11 декабря капитал богатейших людей оценивался в $11,4 трлн.

Как сообщал NEWS.ru, в Forbes заявили о недостоверности рейтинга богатейших людей мира от агентства Bloomberg, в котором Илон Маск занял вторую строчку. По данным издания, на сегодняшний день состояние основателя Tesla и SpaceX оценивается в $126,8 млрд, в то время как состояние главы Amazon Джеффа Безоса составляет $182,6 млрд, а следом за ним должен идти гендиректор LVMH Бернар Арно, богатство которого оценено в $140,6 млрд.