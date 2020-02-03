https://static.news.ru/photo/60738e56-4656-11ea-9d40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии 3 февраля торгов Московской Биржи изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Он стал больше на 3 коп. и составил 63,95 рубля.

При этом курс евро упал на 3 коп. и составлял 70,85 рубля, о чём свидетельствуют данные Московской Биржи.

Индекс самой МосБиржи при открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,58% и составил 3058,76 пункта.

Также стал меньше на 0,64% индекс РТС. Он стал равен 1507,43 пункта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс доллара прибавил 1 копейку на открытии торгов 31 января. Единица американской валюты стоила 63,27 рубля, евро — 69,41 рубля. Индекс МосБиржи достиг 3126,73 пункта. РТС — 1559 пунктов, RVI — 21,62.