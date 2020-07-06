IT-эксперт рассказал, как распознать телефонное мошенничество

https://static.news.ru/photo/e74c262e-bfe4-11ea-8694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понять, что с незнакомого номера позвонил мошенник, можно во время разговора с ним по нескольким признакам, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Все виды телефонного мошенничества связаны с банками, например, попытки проведения безналичных платежей или доступа к счёту. Таким образом, мошенник в процессе разговора, скорее всего, попросит сообщить ему какую-либо информацию, связанную с безналичными платежами, передаёт «Прайм».

Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из СМС), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником, — пояснил Сизов.

Эксперт обратил внимание на то, что настоящие сотрудники банка могут сами заблокировать карту своего клиента или провести какие-то иные операции. Поэтому, если человек подозревает, что ему звонят мошенники, нужно прервать диалог и позвонить в банк по официальному номеру, чтобы сообщить о недавнем входящем звонке. Но стоит обратить внимание на то, что злоумышленники представляются не только банковскими работниками, но и сотрудниками интернет-магазинов, разработчиками мобильных приложений, представителями компаний, оказывающих различные услуги. Они могут как попросить продиктовать им код из СМС, так и потребовать предоплаты за что-либо.

Большое количество звонков от хакеров россиянам поступало, когда президент назначил выплаты на детей в условиях пандемии — злоумышленники просили сообщить им данные карты якобы для перечисления денег. Этот пример говорит о том, как быстро мошенники встраиваются в информационное пространство, — резюмировал Сизов.

Как писал NEWS.ru ранее, большая часть вредоносных рассылок на тему пандемии коронавируса содержала программы-шпионы. Об этом заявил гендиректор международной компании Group-IB Илья Сачков. По его словам, мошенники не собираются снижать активность, число рассылок по теме COVID-19 только увеличивается.