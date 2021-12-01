Финансист объяснил, почему рубль укрепится

Главным фактором для усиления рубля является монетарная политика Банка России, заявил старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. Именно она поможет укрепить отечественную валюту, которая в ноябре ослабла до максимального значения с майских уровней — 75,6 рубля за доллар, отметил финансист в интервью агентству ПРАЙМ.

В случае снижения геополитического давления мы допускаем восстановление курса до 72–73 рублей за доллар за счёт продажи экспортной выручки для выплаты налогов со стороны экспортёров, — пояснил Касьянов.

Он добавил, что ЦБ намерен и дальше повышать ключевую ставку, а возвращать её в нейтральный диапазон 5–6 процентов будет не ранее середины 2023 года. Дополнительным фактором укрепления рубля является увеличение притока капитала в российские активы со стороны хедж-фондов на фоне текущей коррекции цен, подчеркнул финансист.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года серьёзные колебания рубля от нынешнего курса в отношении доллара и евро маловероятны, так как позитивные и негативные факторы уравновешивают друг друга. Об этом заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

В частности, факторами, играющими на пользу рублю, он назвал быстрое восстановление экономики РФ и жёсткую политику Центробанка.