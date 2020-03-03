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Эксперты рассказали об увеличении случаев воровства бонусов с магазинных карт лояльности россиян. Об этом сообщае т газета «Известия».

В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки, — процитировали эксперта компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова в издании.

Эксперт назвал ещё один способ обмана с помощью карт лояльности: в другом сценарии воровства злоумышленник регистрирует личный кабинет на чужую карту и через него списывает бонусы, при этом владелец карты продолжает ей пользоваться, не замечая подвоха.

Алексей Сизов отметил, что этот механизм мошенничества становиться популярным из-за удобной монетизации — бонусами можно оплатить до половины цены покупки.

Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счёт собственной покупки, — привели слова председателя комитета по торговле «Деловой России» Алексея Фёдорова «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудник Центробанка рассказал, как зарабатывают телефонные мошенники. Специалист отметил, что доход злоумышленника от одного звонка может составить до 15 тысяч рублей.