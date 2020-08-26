Эксперт рассказал, как сохранить свои данные в тайне от мошенников

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Накануне Центробанк объявил об утечке личных данных 55 тысяч покупателей маркетплейса Joom. В сеть попала база с номерами карт, ФИО, адресами и контактными данными их владельцев. По мнению экономиста Виталия Калугина, единственный действенный способ защититься от подобных утечек данных — это отказаться от онлайн-покупок.

Как рассказал специалист URA.RU, эти данные, которые утекли в сеть, не представляют особой угрозы, поскольку полный номер карты получить не сложно, в отличие от CVV кода, который указан на её обратной стороне.

Поэтому телефонные мошенники и ждут, чтобы вы его сами назвали во время разговора, — пояснил Калугин.

В тоже время, если речь идет о номерах телефонов, то мошенники могут заменить симку и напрямую снять деньги с привязанной к ней банковской карты. За подобные преступления менеджеры различных сотовых операторов регулярно оказываются в тюрьме.

Как писал ранее NEWS.ru, преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский заявил, что повторное списание денег за одну и ту же покупку возможно лишь при техническом сбое в обслуживании. По его словам, двойное списание может случиться даже не по последней операции, а по одной из предыдущих.