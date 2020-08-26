Эксперт рассказал о возможности двойного списания денег с карты

https://static.news.ru/photo/8276738e-e7f4-11ea-914a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский заявил, что повторное списание денег за одну и ту же покупку возможно лишь при техническом сбое в обслуживании. По его словам, двойное списание может случиться даже не по последней операции, а по одной из предыдущих.

Эксперт считает, что технический сбой при обслуживании запроса может привести к «задвоению» записи. Подобная ситуация, как правило, возникает при прерывании связи или технической ошибке в работе ПО, отметил Рогачевский в интервью «Прайм».

Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в обслуживании запроса на оплату покупки непосредственно участвуют сам держатель карты, магазин с POS-терминалом, банк-эмитент карты, банк-эквайер и национальная платёжная система.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России предупредил кредитные организации об утечке в Интернет данных 55 тысяч карт. Речь идёт о клиентах маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая. Рассекреченными оказались данные карт и их владельцев.