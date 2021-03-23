Эксперт объяснила, когда опасно брать микрокредит

https://static.news.ru/photo/1e652888-866c-11eb-b1fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуаций, при которых заёмщик может с минимальными для себя рисками обратиться за деньгами в микрофинансовую организацию, не существует, заявила NEWS.ru эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.

По словам эксперта, микрозаймы придумали на случай (изначально для малых предпринимателей), когда нужна небольшая сумма на короткий срок, а времени ждать рассмотрения заявки в банке нет.

Сегодня банки принимают решение о выдаче кредита почти мгновенно, обращаться в МФО невыгодно, стоимость займа «до получки» гораздо выше стоимости потребкредита в любом банке, — отметила Култышева.

Микрозаём будет оправдан только в случае, если в выдаче кредита банк отказал, деньги нужны срочно, а собственные средства временно недоступны. Заёмщик должен быть уверен в том, что через несколько дней он выплатит долг, приведёт свои финансы в порядок и больше никогда не обратится в микрокредитную организацию, считает эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В любом случае перед обращением в МФО нужно хорошо изучить условия предоставления кредита. Найдите пять минут внимательно прочитать договор, выяснить проценты по кредиту, а также дополнительные условия предоставления займа. Традиционно МФО считают проценты за каждый день пользования займом. Кредитная ставка, равная 1% в день, в годовом выражении составит 365%.

365% годовых — это невероятно высокая стоимость кредита, умножьте сумму кредита на эти проценты и подумайте ещё раз, стоит ли оно того? — советует эксперт.

Условия, прописанные в договоре, не должны заставлять заёмщика переплачивать, уверена Култышева. Если микрокредитная организация в договоре указывает что-то «лишнее», эксперт рекомендует требовать исключить данный пункт из документа.

Можно написать жалобу в Роспотребнадзор и Банк России. Не соглашайтесь на кабальные незаконные условия, призывает эксперт. Помимо этого она рекомендует проверять организацию в реестре Банка России: реквизиты МФО в договоре должны полностью соответствовать данным в реестре.

Если микрокредит взят после 1 января 2020 года (включительно), общая сумма всех платежей с учётом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги (например, страхование) не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза. По спецзайму общая сумма начисленных процентов (кроме неустойки) и платежей за дополнительные услуги не должна превышать 3 тыс. рублей, или 30% от суммы займа.