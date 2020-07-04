Экономист предсказал банкротство миллионов россиян

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С октября, когда закончатся так называемые кредитные каникулы, миллионы россиян не смогут платить банкам взносы по займам. Такой прогноз дал экономист Константин Селянин.

По его мнению, этому будут способствовать два параллельных процесса, происходящие сейчас в стране. Во-первых, доходы граждан снижаются уже несколько лет. Во-вторых, банки вместо кредитных каникул навязывают россиянам свои программы реструктуризации долгов. Он отметил, что это не является чем-то противозаконным, однако вовсе не решает проблем заёмщиков.

Селянин подчеркнул, что действительно могут ситуацию разрешить только полугодовые кредитные каникулы, а не «какие-то более короткие поблажки». Выплачивать даже неполную сумму процентов, а только их часть для многих стало невозможно, констатировал эксперт.

Он выразил уверенность, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротств россиян уже этой осенью. Когда выяснится, что людям нужно платить больше или дольше, банки будут настаивать на том, что именно больше платить, пояснил Селянин. Но поскольку доходы не увеличатся, такой возможности не будет, добавил он.

В октябре произойдёт ситуация, когда доходы уже снизились, а требования банков выросли. Это приведёт к волне банкротств физических лиц, — цитирует экономиста URA.RU.

По его словам, государству необходимо продумать, как можно избежать такого развития событий. В качестве одной из мер он назвал продление действия программы, которое может произойти «под нажимом Центробанка».

Кредитные каникулы — экономическая мера, введённая в период пандемии коронавируса, чтобы поддержать население в условиях ухудшения финансовой стабильности. Право на отсрочку до полугода имеют заёмщики, чей доход снизился из-за последствий эпидемии на 30% и более. Однако россияне неоднократно жаловались на то, что банки вместо кредитных каникул переводят клиентов на программы реструктуризации кредита со значительной переплатой.

Ранее NEWS.ru писал, чем опасно рефинансирование кредитов в кризис, которое пытаются продавливать российские банки. Опрошенные изданием эксперты рассказали, с какими проблемами в этой связи могут столкнуться россияне сейчас и не получится ли так, что они потом будут брать в долг новые средства для рефинансирования прежней задолженности.

В мае Центробанк поддержал идею упростить банкротство для наиболее уязвимых частей населения России. При этом максимальная сумма долга гражданина не может быть выше 500 тысяч рублей и он должен пройти исполнительное производство. Также у банкрота не может быть движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.