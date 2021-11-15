Экономист назвал способ снизить стоимость жилья в России в несколько раз

Текущие цены не нефть не позволят рублю укрепиться до 68 рублей, поэтому россиянам не стоит ждать улучшения положения национальной валюты. Как рассказал агентству ПРАЙМ управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко, цены на энергоресурсы и так неплохо подросли в этом году, поэтому сейчас нужно ловить момент.

За последние несколько месяцев мы увидели существенный рост цен на энергоресурсы, что, естественно, привело к укреплению национальной валюты. Впервые в этом году мы получили возможность купить доллар ниже 70 рублей,...