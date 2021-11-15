Экономист назвал способ снизить стоимость жилья в России в несколько раз

Стоимость жилья в России реально снизить даже в несколько раз, если произойдёт демонополизация рынка недвижимости, начнётся борьба с монополиями крупнейших девелоперов, «аффилированных с госструктурами», рассказал NEWS.ru доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака. Так он прокомментировал повышение «Сбером» ставок по ипотеке при приобретении строящегося жилья до 8,8% (+0,4 п.п.), при покупке готового жилья — до 9,1% (+0,6 п.п.). Эксперт подчеркнул, что изменение показателей не повлияет сильно на ситуацию на рынке недвижимости. Кульбака добавил, что регулятор фактически признал более высокую инфляцию в РФ. Кроме того, считает экономист, «не только Сбербанк даёт кредиты».
Основной способ снижения стоимости [недвижимости] — демонополизация рынка жилья, борьба с монополией крупных девелоперов, аффилированных с государственными структурами и создание нормального рынка земли, рынка жилья с большим количеством игроков. Это сразу резко снизит цены на жильё, возможно даже в несколько раз. У нас очень монополизирован рынок жилья, у нас очень монополизирован рынок строительных материалов, у нас очень монополизирована система выдачи решений на новостройку, поэтому, собственно говоря, до тех пор, пока этот рынок будет дико зарегулирован со стороны государства, цены на жильё будут высокими, — заявил Кульбака.
Аналитик добавил, государство должно «изо всех сил» уменьшать своё влияние на рынок жилья, так как там должно быть «побольше игроков», тогда и стоимость недвижимости снизится. Он также отметил, что в РФ «огромное количество домой строится там, где по рыночным условиям их строить не надо».
У нас строятся многоэтажные дома там, где надо, по идее, вести малоэтажное строительство. Это происходит именно потому, что рынок очень сильно зарегулирован, и простым игрокам туда попасть невозможно. Плюс фактически невозможно людям строить самим своё жильё где-то в окрестностях города. Это чревато тем, что это жильё у них отберут, — подытожил Кульбака.