Доллар США подорожал до 76,97 рубля за единицу

https://static.news.ru/photo/1020535a-143a-11eb-89e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость американского доллара на открытии торгов Мосбиржи закрепился по отношению к российскому рублю на 0,31% — до уровня 76,97 рубля за единицу. Евро утром 22 октября растёт на 0,38% — до 91,33 рубля за единицу. Об этом говорят отчёты площадки на 10:00 мск. По состоянию на 10:05 мск, валюта США находилась на отметке 77,14 рубля (+0,54%), а евро — на 91,34 руб. (+0,39%).

Нефтяные котировки утром 22 октября 2020 года продолжили снижение после падения накануне на фоне данных Минэнерго США об увеличении запасов бензина в стране. По данным на 08:13 мск, декабрьские фьючерсы на смесь марки Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,58%), до $41,49 за баррель. В среду эталон потерял $1,43 (3,3%).

WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени остановилась на отметке $39,75, подешевев на $0,28 (0,7%). За предыдущую сессию контракт потерял в цене $1,67 (4%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что банки в РФ будут стремиться понизить стоимость фондирования ресурсной базы с последующим сокращением ставок по вкладам для граждан, рассказал экономический эксперт Александр Трифонов.

Ставки по вкладам в РФ могут оказаться в невыгодном положении. Однако процентные ставки по займам могут показать рост на фоне нарастающих рисков просрочек по платежам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).