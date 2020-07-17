Доллар подорожал до 72 рублей

https://static.news.ru/photo/c19633d8-c841-11ea-9229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской бирже вырос на 0,66% по сравнению с моментом закрытия предыдущей торговой сессии. Валюта подорожала до 72 рублей.

Такой курс отмечался в 18:00 по Москве. В последней раз он достигал этого рубежа 7 июля.

Евро днём 17 июля также оценивался выше 82 рублей, а нефть марки Brent снизилась до $43,05 за баррель.

Как писал NEWS.ru, нефть разных марок теряет в цене на биржевых торгах из-за опасений трейдеров и инвесторов, касающихся распространения коронавирусной инфекции и потенциального наращивания добычи энергоресурса в США. Цены фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились до $40,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов они упали на 1,1%, до $40,75 за баррель.