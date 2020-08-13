Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

https://static.news.ru/photo/47a6c9ee-dd58-11ea-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Global Look Press

На фоне напряжённости в отношениях Анкары и Вашингтона, а также роста числа заболевших COVID-19 курс турецкой лиры опустился до рекордно низкого значения по отношению к американской валюте (7,36 лиры за доллар). Аналитики опасаются, что эта ситуация может привести к падению курса рубля.

Турецкий финансовый регулятор пытается удержать курс лиры, повысив процентную ставку на 6,25%. Однако надолго этой меры не хватит. При этом вслед за лирой на 1% по отношению к доллару упал евро.

Эта ситуация напомнила влияние на евро греческого кризиса 5–7 лет назад. Но Греция была одной стран еврорегиона. Влияние проблем Турции на евро может ещё больше отпугнуть тех, кто рассматривает евро в качестве диверсифицированной альтернативы доллару, — отметил аналитик FxPro Александр Купцикевич в беседе с «Газета.ru»

Эксперты считают, что главные риски в связи с ситуацией несёт не Европа. Они опасаются, что лира потянет за собой валюты стран с развивающихся рынков, тем более что две крупнейших экономики, относимых к этой категории, — Бразилия и Аргентина, — также испытывают не лучшие времена. В зоне риска находится и рубль.

Инвесторы рассматривают группы валют. И если лира снижается, то игроки уменьшают позиции в других активах данной группы. Кроме того, для рубля важны общие настроения, склонности к рискам на финансовых рынках. Они зависят от множества факторов. Но опасность для экономики Турции и её внешних обязательств, падение её валюты создают дополнительное давление на рисковые активы и косвенно воздействуют и на рубль, — считает главный аналитик TelePro Марк Гойхман.

Рубль в последние несколько дней показал незначительный рост, что делает его ещё уязвимее к коррекционному откату. При этом эксперты затрудняются сказать, когда именно проблемы на рынках Турции, Бразилии и Аргентины перекинутся на весь сектор.

Ранее NEWS.ru писал о рисках для экономики Сирии, связанных с турецкой лирой.