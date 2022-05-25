Российский тренер назвал Тутберидзе революционером Российский тренер Сергей Добрин назвал Тутберидзе революционером без универсальной методики

Российский тренер по фигурному катанию назвал Этери Тутберидзе революционером, передаёт «Р-Спорт». К таким мыслям его подтолкнуло то обстоятельство, что все фигуристки заслуженного тренера России заходят на прыжки по-разному.

Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы. Обратите внимание, что у неё все фигуристы заходят на элементы по-разному: так, как им удобно. Ни один не повторяется, — сказал Добрин.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев часто используют ненормативную лексику, сообщает Metaratings.ru. Ранее журналист оскорбил Тихонова за то, что он осудил поездку Тутберидзе в США. Губерниев назвал четырёхкратного олимпийского чемпиона маразматиком и агентом ЦРУ.