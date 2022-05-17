«Матом ругается не меньше»: Тихонов о сходстве Губерниева и Тутберидзе Биатлонист Тихонов заявил о пристрастии Губерниева и Тутберидзе к ненормативной лексике

Этери Тутберидзе / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев часто используют ненормативную лексику, сообщает Metaratings.ru. Ранее журналист оскорбил Тихонова за то, что он осудил поездку Тутберидзе в США. Губерниев назвал четырёхкратного олимпийского чемпиона маразматиком и агентом ЦРУ.

Когда он защитил Тутберидзе, а большинство моих знакомых из мира фигурного катания меня поддержали, они так объяснили его поступок: «Они родственные души. Тутберидзе матом ругается не меньше его», — сказал Тихонов.

Ранее стало известно о поездке Этери Тутберидзе в США, где живёт и тренируется её единственная дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду. Александру Тихонову не понравилась инициатива тренера. Он отметил, что Тутберидзе наплевать на закон Родченкова и она ведёт себя по-хамски.

Также Губерниев заявил, что у американцев «не хватит яиц», чтобы выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина. Таким образом журналист отреагировал на известие о том, что российскому тренеру Этери Тутберидзе запретили находиться на льду и появляться у бортика на катке в США, где тренируется её дочь.