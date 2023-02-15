«Планете не хватает российского спорта»: Кацалапов о статусе спортсменов РФ Фигурист Кацалапов призвал разрешить россиянам выступать под своим флагом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Кацалапов

Российские спортсмены очень устали от того, что их не допускают до международных соревнований или не дают выступать под флагом своей страны, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион в парном фигурном катании Никита Кацалапов. По его словам, следует освободить весь спорт от политизированных решений.

Мы очень сильно устали от этого нейтрального статуса, от того, что мы представляем нашу страну без флага. Естественно, мы сколько угодно можем как спортсмены с большим духом, с большой силой воли рассказывать, что все у нас внутри, оно так и есть всегда, мы всегда выступаем за нашу страну. Но уже надо нас пустить, уже освободить спорт от этого всего. Ну в конце концов, нам есть что показать, и я считаю, что всей планете не хватает российского спорта, — рассказал Кацалапов после фестиваля «Влюблённые в фигурное катание».

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений, в том числе выступление под нейтральным флагом и без гимна.

Ранее Кацалапов прокомментировал положение своего коллеги Романа Костомарова, который перенес операции по ампутации. Он пожелал фигуристу здоровья и терпения.