«Опустим градус»: олимпийские чемпионы о состоянии Костомарова Фигуристы Кацалапов и Синицина пожелали здоровья и терпения Костомарову

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Роман Костомаров

Олимпийские чемпионы в парном фигурном катании Никита Кацалапов и Виктория Синицина в беседе с NEWS.ru пожелали здоровья и терпения своему коллеге Роману Костомарову. Кацалапов также призвал «опустить градус» и выразил надежду, что с Костомаровым все будет хорошо.

Нам очень трудно, как и вам, я думаю. И давайте просто опустим градус. Здоровья ему, терпения, он — мужчина, наш кумир, большой человек. Мы уверены, что всё будет хорошо с ним. Просто молимся, — сказали спортсмены.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Москве. Состояние фигуриста оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

Позже в СМИ появилась информация об ампутации фигуристу обеих стоп. Кроме того, 14 февраля СМИ заявили об ампутации Костомарову обеих кистей. Но мать олимпийского чемпиона Валентина Костомарова опровергла данную информацию и отказалась раскрывать детали лечения.