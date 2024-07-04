«Девчонки рожали и выходили»: Тарасова о возобновлении карьеры Трусовой Тарасова заявила, что будет болеть за возобновившую карьеру фигуристку Трусову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Российская фигуристка Александра Трусова, решившая возобновить карьеру, демонстрирует желание вернуться на лед, заявила в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Говоря о том, сможет ли Трусова откатать весь сезон на высоком уровне после выхода замуж, Тарасова отметила, что многие спортсменки выходили после того, как становились матерями. По словам тренера, она будет болеть за фигуристку.

Я в их жизни не вхожу. Смотрю только на результаты и желание. Сейчас у нее присутствует желание. Очень хотелось бы ее увидеть, очень! Сможет ли она на высоком уровне откатать весь сезон? У нас девочки рожали и выходили, выигрывали все. Будем за нее болеть! — заявила Тарасова.

Российский фигурист Макар Игнатов сделал предложение Трусовой в июне. Ранее 19-летняя фигуристка рассказала, что это произошло, когда фотограф снимал ее на фоне разведенного Дворцового моста. По словам Трусовой, тогда у нее «отключился мозг».

Также ранее Тарасова высказалась о тех, кто осуждает российских атлетов за решение поехать на Олимпийские игры в Париж. По ее словам, такие критики не понимают, что у спортсменов нет другой профессии и другой жизни.