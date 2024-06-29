«У нас нет другой жизни»: Тарасова заступилась за поехавших на ОИ россиян Тарасова: у поехавших на Олимпиаду россиян нет другой жизни и другой профессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Люди, осуждающие россиян, которые решили поехать на Олимпийские игры в Париж, просто не понимают, что у спортсменов нет другой профессии и другой жизни, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с порталом «Чемпионат». Она также призналась, что намерена следить за состязаниями.

Буду следить за Олимпиадой. Все российские спортсмены, которых допустили до ОИ, будут участвовать. <...> Знаю, что кто-то осуждает российских спортсменов за участие. Еще чего не хватало. Они что, не понимают, что это наша профессия, жизнь наша? У нас нет другой профессии и другой жизни, — отметила Тарасова.

На данный момент разрешение выступить на Олимпийских играх получили 27 спортсменов. Тарасова отметила, что справедливее было бы допустить всех, кто подавал соответствующие заявки.

Ранее заслуженный тренер заявила, что идея об отказе от трансляций чемпионата Европы по футболу в 2024 году выглядит глупостью. По ее словам, россияне должны видеть, как надо играть. Тренер также допустила возможность того, что после снятия всех санкций с России и ее спортсменов граждане страны вновь смогут участвовать в соревнованиях.