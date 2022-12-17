«Зря волк её выплюнул»: Гарри и Меган вызвали у британцев приступ сарказма В заключительных сериях Netflix досталось всей королевской семье — и даже покойной Елизавете II. Похоже, мосты с Лондоном сожжены

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

«Они не бросили меня на съедение волкам! Они скормили меня волкам!» — выжимала драму американская актриса Меган на плече у супруга, британского принца Гарри. Платформа Netflix показала заключительную порцию шестисерийного фильма «Harry and Meghan», который зрители прозвали «королевской мыльной оперой». В ней герцог и герцогиня Сассекские поведали о своей эмиграции из Британии и о сложении полномочий старших членов монаршей семьи. Этот разрыв вошел в историю как «мегзит». Но сенсационные откровения об ужасах Букингемского дворца, якобы наводненного ненавистниками и расистами, оказались мятым паром. А вот мосты пары с Лондоном окончательно сожжены, уверены британцы. Ключевые моменты фильма — в обзоре NEWS.ru.

Уильям орал, бабушка молчала

На этот раз Гарри объявил тотальную войну старшему брату Уильяму и отцу, королю Карлу III, — признает The Daily Mail.

Фото: Netxlix Принц Гарри сказал, что «сделал все для защиты семьи»

Если в первых трех сериях Гарри обрушил гнев на британские таблоиды, преследовавшие его супругу, то ближе к финалу младший из принцев решил вынести сор из королевской избы. В частности, он поведал о семейном совете в поместье Сандригем, на котором в январе 2020 года обсуждалось их с Меган решение переехать в США.

Точнее, Гарри уверял, что решение было только его, а жена ни при чем. Он хотел выторговать себе право исполнять обязанности в королевской семье «на полставки». Тогда герцог и герцогиня Сассекские сохранили бы все свои привилегии, но при этом смогли бы зарабатывать миллионы на стороне.

Это было душераздирающе. Мой брат орал и кричал на меня, мой отец говорил вещи, которые были откровенной неправдой. А моя бабушка... Знаете, она тихо сидела и принимала все это, — досталось от Гарри и покойной Елизавете II.

Дальше он поведал, что хотел отдельно получить аудиенцию у королевы, чтобы обсудить с ней свой отъезд. Но его контакты с бабушкой «заблокировали» недоброжелатели — надо полагать, из ближнего круга. «Самое печальное — клин, вбитый между мной и братом. Уильям встал на сторону института [монархии]», — сетовал Гарри.

Это как раз то, что нужно было узнать занесенной снегом, парализованной забастовками Британии: процветающая пара, живущая под солнцем в Калифорнии в особняке за 13 миллионов, оплакивает свою пропащую жизнь на альбионе, где с ними все ужасно обращались — от репортеров и ливерпульских женщин из толпы до придворных и даже самой королевы. Им не позволили работать на Фирму (монархию. — NEWS.ru) неполный рабочий день. Действительно, Фирма отстала в вопросах трудового законодательства, — иронизирует The Guardian.

Кругом одни завистники

Главной причиной всех своих злоключений во дворце Меган назвала... всеобщую зависть к ней со стороны членов королевской семьи. Она была слишком прекрасна — почти как «народная принцесса» Диана, которую невзлюбили чопорные Виндзоры.

Меган Маркл явно намекает, что члены королевской семьи сначала набросились на нее, потому что она отличалась от них, а затем стали ревновать к ее популярности, — отмечает The Daily Mail. — Якобы она лучше справлялась со светскими обязанностями.

Она жаловалась, что оказалась связана по рукам и ногам.

Мы попали в этот пузырь, где все контролируется ими. Я даже не могла отправить своим друзьям фотографию, — сетовала Меган на невыносимые правила жизни во дворце, которые стали для нее сюрпризом. — Вы просто делаете то, что вам говорят — и ваш мир становится неотличим от их мира. Я так старалась, но все еще была недостаточно хороша.

К примеру, вольнолюбивая американка все никак не могла смириться, что от нее требовали проявления пиетета перед королевой: «Я относилась к ней как к бабушке моего мужа. Но знала, конечно, что на публике надо проявлять совсем другие чувства из приличия. Когда вы сидите и завтракаете в ожидании, что вам разрешат заговорить».

Фото: Michael Candelori/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Свадьба Меган и Гарри в мае 2018 года стала главным светским событием Британии

Якобы один из помощников королевы сравнил Меган с «мальком», который заплыл в аквариум больших и сильных рыб, выбиваясь из общей стаи. Между тем журналисты, освещающие жизнь королевских особ, нашли в ее рассказах множество нестыковок, особенно в откровениях о «душевном помешательстве», когда жена Гарри якобы была близка к самоубийству.

При этом герцогиня Сассекская все же замолвила доброе слово про свекра Карла III, который с радостью согласился проводить ее под венец вместо родного отца Томаса Маркла.

Ну, и стоило ли оно того? Хотя смотря чего добивались Сассексы, получившие за свои откровения гонорар в $100 млн, — отмечает The Guardian.

Издание признает, что поводов для судебных исков к паре у Виндзоров, скорее всего, не будет. Вряд ли Карл III или его наследник потребуют опровержений. Но человеческие отношения Гарри с отцом и старшим братом, скорее всего, испорчены навсегда.

Ну, а пользователи соцсетей продолжают изливать желчь с типично английским сарказмом. Как заметил один из разочарованных зрителей, «волки сожрали Меган, но зачем-то выплюнули обратно».