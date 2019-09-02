Гигантский надувной шар Trump Baby («Малыш Трамп») со смартфоном в руке был запущен в Копенгагене 2 сентября, когда в датскую столицу должен был приехать президент США. Несмотря на отмену визита, активисты всё же решили запустить фигуру в воздух.
В Дании 2-3 сентября, когда в стране должен был находиться Дональд Трамп, планировались несколько демонстраций против него, отмечает
Визит в Данию американский лидер отменил 21 августа. Датские политики расценили отмену визита как оскорбление королевы. Решением Трампа была разочарована премьер-министр Дании.
Ранее News.ru писал, что злой «малыш Трамп» появился в небе над Лондоном. Его запустили участники акции протеста против визита президента США в Великобританию.