Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил отказаться от велосипеда, потому что не хочет, чтобы его сравнивали с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Всё испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: «Я буду на велосипеде ездить на работу», — отметил политик. По его словам, из-за этого ему пришлось отказаться не...