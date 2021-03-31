Журналисты раскрыли имя задержанного по подозрению в шпионаже итальянца

https://static.news.ru/photo/2fee9a90-922d-11eb-a191-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/carabinieri.it

Итальянского офицера, которого задержали по подозрению в передаче конфиденциальных документов и шпионаже в пользу Москвы, зовут Вальтер Биот. Об этом в СМИ сообщили в среду, 31 марта.

Ранее стало известно, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Такие сведения приводит газета La Repubblica.

Карабинеры заявили, что задержан капитан ВМС Италии. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения офицеру ВС РФ, который был аккредитован при посольстве в Риме.

Позднее стало известно имя задержанного итальянца. Его зовут Вальтер Биот. Офицер имел доступ к секретным документам. Он мог передать российскому военному бумаги о дипмиссиях, в частности, в Ираке и Афганистане. Биот с 2014 года работал в управлении внешних связей Минобороны. Потом перешёл на более важную должность, пишет газета Corriere della Sera.

Как ранее передавал NEWS.ru, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал «враждебным актом» предполагаемую попытку шпионажа сотрудника российского посольства в республике.

Кроме того, он передал послу РФ Сергею Разову протест итальянских властей. Российского дипломата уведомили о выдворении двух сотрудников дипмиссии.