Журналисты раскрыли имя задержанного по подозрению в шпионаже итальянца

Итальянского офицера, которого задержали по подозрению в передаче конфиденциальных документов и шпионаже в пользу Москвы, зовут Вальтер Биот. Об этом в СМИ сообщили в среду, 31 марта.
Ранее стало известно, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Такие сведения приводит газета La Repubblica.
Карабинеры заявили, что задержан капитан ВМС Италии. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения офицеру ВС РФ, который был аккредитован при посольстве в Риме.
Позднее стало известно имя задержанного итальянца. Его зовут Вальтер Биот. Офицер имел доступ к секретным документам. Он мог передать российскому военному бумаги о дипмиссиях, в частности, в Ираке и Афганистане. Биот с 2014 года работал в управлении внешних связей Минобороны. Потом перешёл на более важную должность,
Как ранее передавал NEWS.ru, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал «враждебным актом» предполагаемую попытку шпионажа сотрудника российского посольства в республике.
Кроме того, он передал послу РФ Сергею Разову протест итальянских властей. Российского дипломата уведомили о выдворении двух сотрудников дипмиссии.