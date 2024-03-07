Жителям Германии настоятельно рекомендовали не ездить в Россию МИД Германии настоятельно рекомендовал гражданам страны не посещать Россию

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МИД Германии ужесточил рекомендации для жителей страны и людей с двойным гражданством по поездкам в Россию, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ. В нем министерство настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться от посещения России. Власти ФРГ впервые использовали слово «настоятельно» в вопросе поездок в РФ.

Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются, — говорится в сообщении.

В сообщении МИД отмечен риск атак беспилотников, в том числе на Москву. Ведомство также не исключает атак на общественный транспорт, в том числе на поезда. Жителей ФРГ особо предостерегли от посещения приграничных с Украиной регионов: Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областей.

7 марта МИД России подтвердил ранее озвученную рекомендацию о том, что россиянам необходимо воздержаться от поездок в прибалтийские страны. Москва оценивает намерение литовских властей конфисковывать автомобили с российскими номерами как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Если Литва решится на это, то от России последует ответ, уточнили дипломаты.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, на которой высокопоставленные офицеры немецкой армии обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, запись длится 40 минут, на ней немецкие военные упоминают коллег из США и Британии как давно участвующих в конфликте на Украине.