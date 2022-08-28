Жителей Польши предупредили о скорой продовольственной катастрофе Wiadomości: из-дорогого газа через две недели Польша останется без молока и мяса

Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Варшава, Польша

Продовольственный кризис может возникнуть в ближайшее время в Польше из-за высоких цен на газ. Подорожание углеводородов уже привело к закрытию либо сокращению производства ряда предприятий, которые связаны с пищевой промышленностью, сообщает Wiadomości.

Издание отмечает, что в компании Grupa Azoty объявили о закрытии предприятия по производству удобрений, а химические заводы, входящие в группу Capital, снизили объем производства аммиака на 10%.

Это привело к дефициту в пищевой промышленности необходимых для производства товаров, таких как углекислый газ. Уже через две недели с полок магазинов могут пропасть мясо, молочные продукты и ряд других товаров, подчеркнули в издании.

Ранее стало известно, что миллионы жителей Лондона могут остаться без отопления ближайшей зимой или же им придется выбирать между теплом и сытостью, предупредил мэр британской столицы Садик Хан. По его словам, многие не смогут удовлетворить базовые потребности, если правительство не примет меры.