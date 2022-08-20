Мэр Лондона предупредил о массовом голоде Мэр Лондона Хан: миллионы жителей вряд ли смогут оплатить отопление и еду зимой

Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Садик Хан

Миллионы жителей Лондона могут остаться без отопления ближайшей зимой или же им придется выбирать между теплом и сытостью, предупредил мэр британской столицы Садик Хан в Twitter. По его словам, многие не смогут удовлетворить базовые потребности, если правительство не примет меры.

Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к сожалению, не смогут позволить себе ни того ни другого, — написал градоначальник.

Хан также поделился статистикой Bloomberg, согласно которой средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический максимум.

20 июля стало известно, что годовая инфляция в Великобритании побила 40-летний рекорд, о чем свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны. По итогам июня, инфляция поднялась до 9,4% с 9,1% месяцем ранее. Потребительские цены в стране выросли на 0,8% по сравнению с маем, когда цены поднялись на 0,7%. Отмечается, что больше всего цены выросли в категориях топлива и продовольствия: в них зафиксирован рост 42,3%.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что миллионы британских семей вынужденно исключают из рациона мясо и рыбу. Такие шаги объясняются резким ростом цен на продукты питания.