Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 17 человек

https://static.news.ru/photo/eabcb72e-c5f2-11ea-9cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Passaro/Global Look Press

Коронавирусная инфекция стала причиной гибели 17 человек в Италии за минувшие сутки, общее число умерших достигло отметки в 34 984.

В частности, девять смертей были зарегистрированы в Ломбардии, Пьемонте и Тоскане, шесть — в Эмилии-Романье, Венето и Лигурии, ещё две — в Абруццо и Лацио.

Также за сутки зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19, общее число заражений составило 243 344, пишет La Repubblica. Италия продолжает занимать 13 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерли 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболел 1 864 681, выписался 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Как писал NEWS.ru, накануне, 13 июля, в Италии было зарегистрировано 13 скончавшихся.