Зеленского уличили в желании отдать Донбасс России

Желанием передать России часть украинской территории назвали заявление президента страны Владимира Зеленского о возможности «строительства стены» на границе с Донбассом в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Официальное обращение размещено на партийном сайте.

Власть Зеленского готова отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины. Она готова разрушить страну. <...> В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым, — говорится в заявлении ОПЗЖ.

По мнению депутатов, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны и заставить их на референдуме согласиться с «расчленением страны». Однако «фантазии» украинского лидера противоречат конституции страны, подчеркнули в ОПЗЖ.

В партии отметили. что возвращение Донбасса в состав Украины возможно при условии соблюдения Минских соглашений.

Ранее в ходе интервью Владимир Зеленский допустил сценарий, при котором он пойдёт на общегосударственный референдум по разрыву с Донбассом.