Зеленского уличили в многомиллионной коррупционной схеме RT: у Зеленского нашли незадекларированные доходы на $8,6 млн

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, пришедший к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, не задекларировал доход в размере $8,6 млн (782 млн рублей), сообщает телеканал RT со ссылкой на отчетные документы. По данным СМИ, украинский лидер получил указанные средства не позднее 2020 года через офшор в Белизе, контролируемый его супругой Еленой Зеленской.

RT выяснил, что в 2020 году кипрский офшор Aldorante, принадлежащий Зеленской, зафиксировал в своем отчете транш в размере $8,58 млн. Сумму оформили как беспроцентный заем от офшора из Белиза под названием Film Heritage, Inc. Таким образом Film Heritage обналичила средства, которые она ссудила материнской компании Aldorante. При этом срок погашения долга неоднократно сдвигался.

Зеленский шел во власть с лозунгами о борьбе с коррупцией и со стереотипными олигархами, выводящими средства за рубеж. Но оказалось, что говорить и делать самому — не одно и то же. Выходит, он обманывал и сам себя, и своих избирателей, — прокомментировал ситуацию заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что недобросовестные представители бизнеса используют такую схему для безвозвратного финансирования или вывода дивидендов. Он предположил, что этот кредит спишут как невозвратный через несколько лет.

Ранее сообщалось, что рейтинг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стал в два раза выше, чем у президента Украины Владимира Зеленского. Украинскому лидеру доверяют меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%.