Зеленского обошли в рейтинге доверия украинцев Economist: рейтинг Залужного стал в два раза выше, чем у Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Рейтинг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стал в два раза выше, чем у президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Economist со ссылкой на внутренние опросы общественного мнения. По данным издания, украинскому лидеру доверяют меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%.

Кроме того, Зеленского в рейтинге обошел даже глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Ему доверяет почти половина (45%) украинцев. Отмечается, что к падению популярности украинского президента привели обеспокоенность населения в развитии своей страны и коррупционные скандалы в правительстве.

Тот же опрос показывает, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если он когда-нибудь столкнется лицом к лицу со своим главнокомандующим, — пишут журналисты.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Комментируя это заявление Залужного, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Экс-боксер отметил, что он на стороне главнокомандующего ВСУ.