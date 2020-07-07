Зеленский задекларировал $0,5 млн от отчуждения имущества в 2019 году

https://static.news.ru/photo/cae26984-c10c-11ea-847e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внёс дополнение в декларацию 2019 года. Политик добавил в свой отчёт информацию о получении 13,5 млн гривен (около $500 тысяч) от отчуждения имущества.

Соответствующая информация появилась в реестре деклараций. Как следует из документа, глава государства получил от продажи земельного участка и отчуждения недвижимого имущества 13 млн 470 тысяч гривен. Там не указывается, какое недвижимое имущество было продано.

Ранее Зеленский проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции об ошибках в своей налоговой декларации. Он заявил о нарушении им законодательства из-за «непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии».

В 2019 году семья главы Украины получила $188 тысяч в счёт погашения облигаций внутреннего государственного займа. После этого были приобретены облигации на сумму $191,7 тысячи. Зеленский должен был отразить это в своей декларации, но не сделал этого.

В 2018 году Зеленский отчитался о доходе в 9,7 млн гривен, а его жена Елена — в 4,9 млн гривен. В этом же году украинский лидер задекларировал находящуюся у него в собственности виллу в Италии, которую не указывал в декларации 2017 года.

Как писал NEWS.ru, украинские журналисты уличили компании, которые принадлежали Зеленскому, в уклонении от уплаты налогов. Как выяснила финансист Наталья Лютикова, после начала вооружённого конфликта в Донбассе 11 организаций, которые принадлежали Зеленскому и его супруге, снизили число сотрудников. В большинстве компаний числилось от одного до двух работников, а предприятия несли убытки. Финансист полагает, что большая часть штата была переведена в тень и налоги с зарплат не платились. Об этом Лютикова заявила в эфире «5 канала», который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко.

Член партии «Европейская солидарность», главой которой также является Порошенко, Владимир Арьев заявил, что информация об уклонении от уплаты налогов взята из открытых источников. Он подчеркнул, что подал запрос в Государственную фискальную службу для проведения проверки.